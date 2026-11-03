Las fiestas patrias, impulso para la economía tras el sismo

Las fiestas patrias representan una oportunidad para dinamizar la economía panameña, especialmente en el interior del país, donde el comercio, la gastronomía, el transporte y el turismo reciben un impulso durante noviembre. Estas celebraciones generan ingresos para pequeños negocios, emprendedores y vendedores que dependen de la actividad comercial para sostener sus hogares.

Tras el sismo que afectó al país, el reto es reactivar gradualmente las actividades económicas durante las fiestas patrias, sin descuidar la seguridad de la población. Impulsar el comercio y el turismo será clave para apoyar a los pequeños negocios y contribuir a la recuperación económica de las zonas afectadas.