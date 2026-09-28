Libertad financiera: el reto del 2026

Vivimos en un mundo donde es bastante fácil caer en la tentación de querer comprar lo que las empresas publican (en TV, radio, prensa, redes sociales), por ello nos vemos afectados en nuestra economía personal y familiar.

Entonces, una economía sana no depende de cuánto se gana, sino de cómo se administra lo que entra al hogar, y así tener libertad financiera familiar, donde todos los miembros de la familia puedan construir un patrimonio, tener salud mental y armonía en el hogar.

Existen simples estrategias que ayudan a rescatar la economía familiar: 1) diseñar un presupuesto real; es decir, planificar lo que se gasta con lo que ingresa; 2) crear una cultura de ahorro prioritario, se debe ahorrar algo antes de gastar, no después; y 3) evaluar la utilidad real de cada compra antes de ejecutarla.

En resumen, el verdadero cambio nace al entender que el orden financiero no involucra una restricción; sino una herramienta de libertad. Incluir a todos los miembros de la familia en las metas económicas, ayuda a transformar todo, ya que el dinero deja de ser un motivo de estrés y pasa a convertirse en el cimiento seguro de un proyecto de vida.