Licencias disfrazadas de propiedad

La industria digital domina un truco silencioso: vender acceso llamándolo propiedad. Las plataformas dicen “compra ahora”, aunque en realidad entregan una licencia limitada, revocable y condicionada. Creemos adquirir algo porque pagamos, pero legalmente solo obtenemos permiso para usarlo bajo ciertas reglas. Antes, pagar significaba transferir posesión. Hoy significa aceptar términos extensos que nadie lee. Quizás el problema no sea el modelo digital, sino la forma en que se disfraza, porque llamar propiedad a algo temporal no tiene sentido.