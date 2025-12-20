Los hechos de los años 80 recogidos por un camarógrafo

La experiencia vivida de un reportero gráfico, durante los sucesos registrados en medio de la invasión del 20 de diciembre 1989, sirven como testimonio de un trabajo periodístico del camaraman Alex Carbonel y el asistente sonidista Héctor Ramírez.

Han pasado 36 años de esta incursión militar, los recuerdos no pueden borrarse. Así lo expuso Alex Carbonel, en un conversatorio el pasado 16 de diciembre en el Auditorio del Tribunal Electoral.

Él laboró en el clausurado Canal 5, que era de propiedad del expresidente Arturo del Valle. Narró el momento que irrumpen a las instalaciones unidades de las Fuerzas de Defensas, y ordenan el cierre, luego que en una cadena nacional, el expresidente Del Valle, anunció la jubilación del General Noriega.

Fueron momentos difíciles y decisivos para el país. El trabajo del periodista en primera fila fue arriesgado, y en algunas ocasiones la vida estuvo en peligro.

En un compendio de videos inéditos que pertenecen a su archivo, con vistas que muestran como se encontraba el país bajo el control del ejército de los Estados Unidos, son referentes a lo que vivió el país. Se muestran las primeras horas de la invasión a Panamá que fueron cruciales.

Fue una labor periodística en que se tenía que tener, dice Carbonel, la sagacidad y astucia para cubrir estos hechos. No se contaba con la tecnología moderna que tenemos ahora, había que ingeniárselas para enviar el material al exterior. Como corresponsal extranjero esa era su misión.

Víctor de la Hoz

Periodista