Los miedos de ‘Lula’

El domingo 28 de julio se celebrarán las elecciones presidenciales en Venezuela, para un mandato de seis años. Son 21,392.464 votantes, mayores de 18 años, los habilitados para este ejercicio. Otros son 69.000, de los casi 8 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo. Las elecciones están respaldadas por el Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales firmado entre el gobierno representado por el actual presidente Nicolás Maduro y por la oposición. Edmundo González Urrutia un ex diplomático de 74 años se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la dirigente María Corina Machado fuera inhabilitada. En el fragor de la lucha política, el presidente Nicolás Maduro, en un acto de campaña en la capital, Caracas, dijo que, si él no resulta vencedor en la contienda electoral, Venezuela “caería en una guerra civil”. “Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida (...), garanticemos la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”, advirtió a sus huestes. Ante esta advertencia el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, instó personal y públicamente al mandatario venezolano, a respetar el resultado de las elecciones previstas para el domingo. “Me asustaron los comentarios de Maduro de que Venezuela podría enfrentar un baño de sangre si pierde”, “Maduro necesita aprender que cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas”: ha sido la inédita crítica de Lula al mandatario venezolano antes de las elecciones. Todo esto sucede en la víspera de esta cita electoral, en medio de una crisis económica que acumula años, agravada por las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, que provocó la migración de unos 7,7 millones de venezolanos, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. * Periodista.