En el siglo XIX, los tiempos de exposición para tomar una sola foto eran larguísimos y la gestión de la luz natural en los estudios era un dolor de cabeza. El fotógrafo pionero Oscar Gustave Rejlander encontró una solución tan brillante como extravagante.

Tenía un gato en su estudio y, en lugar de usar herramientas complejas, miraba los ojos de su mascota para medir la luz. Si las pupilas del gato estaban como líneas delgadas, sabía que había demasiada luz; si estaban muy abiertas, faltaba iluminación. El felino se convirtió en el primer “fotómetro” biológico de la historia.

El 19 de agosto de 1839 Luis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último inventó: el daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. También la iniciativa del fotógrafo australiano Korske Ara ha ido aumentando su difusión e importancia, que ahora se celebra en todo el mundo.

El 19 de agosto que conmemora el invento y su contribución a la cultura y la documentación histórica, busca reconocer el arte de capturar imágenes y su impacto en la comunicación y la percepción del mundo.

Una anécdota cuenta que una famosa escritora invitó a cenar a su casa al legendario fotógrafo Helmut Newton. Al recibirlo, la mujer quiso halagarlo y le dijo: — ¡Me encantan sus fotos! Son bellísimas. Debe tener usted una cámara extraordinaria.

Newton no dijo nada, disfrutó de la velada y, al terminar la cena, se despidió de la anfitriona comentando: — La cena ha estado verdaderamente exquisita, señora. Debe tener usted unas cacerolas extraordinarias.