Los sepelios al estilo caribeño y criollo

No hay duda de que el sabor cálido caribeño no puede faltar ni olvidarse en cualquier circunstancia de la vida del panameño, como en los sepelios. Hay hechos insólitos, como en los sepelios en que el panameño le da ese toque folclórico.

Los funerales con un ambiente urbano y criollo son únicos en su clase. Entre los asistentes siempre habrá el vidajena, bochinchoso, criticón; pero ese lleva pañuelo para llorar, pero va a otra cosa, como a preguntar de qué falleció el difunto.

La gallada de amigos del barrio tiene su propio protocolo para rendirle una despedida como a los grandes, cumpliendo lo que pidió en vida el difunto para honrarlo en su última morada.

Es muy típico en países de Latinoamérica despedir a un ser querido o una figura artística con música y aguardiente, en medio de una euforia y alegría.

Cargan el ataúd en hombros, zarandeándolo por las principales calles del barrio al ritmo de música de salsa o regué. En algunos lugares se contratan expertos rezadores para el novenario, donde no puede faltar el juego de dominó con licor y comida hasta horas de la madrugada. Es una tradición que creo que aún se practica.