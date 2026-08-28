Los verdaderos líderes presidenciales de Panamá

A través de nuestra vida Republicana en nuestro país hemos tenido muchos líderes, empresariales, sindicales, magisteriales, de jubilados, etc. Pero a nivel presidencial, ¿cuántos verdaderos líderes hemos tenido?

Belisario Porras: El Arquitecto de la Patria

El Dr. Belisario Porras fue presidente de la República en tres ocasiones y es considerado el arquitecto de la Patria. Le tocó crear muchas instituciones que todavía hoy están vigentes, como el Registro Público y el Banco Nacional. Su legado institucional ha sido fundamental en la consolidación del Estado panameño.

Arnulfo Arias Madrid: Visionario Democrático

Otro líder presidencial, sin duda, fue el Dr. Arnulfo Arias Madrid, quien fue tres veces Presidente de la República, aunque nunca terminó su período porque era un enemigo de los estamentos armados del país. Ganó tres elecciones, le robaron al menos una, y gracias a él, su viuda llegó a ser Presidenta de la República. Fue el creador del seguro social y reconoció el valor de las mujeres dándoles el derecho al voto.

General Omar Torrijos Herrera: Nacionalismo y Soberanía

Otro personaje que dirigió el país y fue un líder, aunque nunca se pudo saber su capacidad electoral, fue el General Omar Torrijos Herrera, quien se tomó el poder a través de las armas. Su máximo reconocimiento es la firma de los Tratados Torrijos-Carter, que le dieron fin a una ocupación de casi cien años de los norteamericanos en nuestro país.

Reflexión final

Sin embargo, debemos destacar que tanto Belisario Porras como Arnulfo Arias lucharon por sacar fuerzas extranjeras de nuestro país; pero sus momentos en el tiempo no lo permitieron.

En la historia presidencial y de jefes de gobierno de nuestro país se debería resaltar estas figuras, todas de partidos diferentes: el primero de un partido histórico y tradicional, y los otros dos que dejaron partidos como legado político. Estos líderes merecen un lugar especial en la memoria colectiva de nuestra nación.

Que pasen un excelente jueves. Sigamos orando y acercándonos cada vez más a Nuestro Señor Jesucristo.

**El autor es ingeniero Industrial Químico, empresario con más de 30 años de experiencia dirigiendo empresas en el área de tecnología**