Menos metáforas, más gobierno

Un artículo publicado por el profesor Enrique Dans acierta en un punto esencial: la inteligencia artificial empresarial no está frenada por falta de entusiasmo, sino por falta de estructura. Durante los últimos años, el mercado ha confundido nombres sugerentes con arquitectura real. Llamar “memoria” a un historial, “agente” a una secuencia de tareas o “razonamiento” a una salida probabilística puede ayudar a vender, pero no basta para operar una empresa.

Mi principal coincidencia con el planteamiento es que las metáforas simplifican la conversación, pero también pueden empobrecer la decisión. En la empresa, lo importante no es que la IA parezca inteligente, sino que actúe dentro de límites claros. Datos confiables, permisos definidos, procesos trazables, responsabilidades asignadas y resultados medibles.

Sin embargo, agregaría un matiz, la formalización no puede ser solo técnica. Debe ser también organizacional. No alcanza con diseñar mejores capas de datos o modelos de workflow si la empresa no sabe qué decisiones quiere mejorar, qué riesgos acepta y qué resultados espera.

La IA empresarial saldrá de su fase artesanal cuando deje de venderse como magia productiva y empiece a gestionarse como infraestructura crítica. Menos metáforas, sí. Pero también menos improvisación gerencial. El problema no está solo en cómo nombramos la IA, sino en cómo la gobernamos.