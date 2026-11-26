El 9 de octubre de 2026, latigazos sísmicos azotaron nuestro país, aterrorizándonos, triturando encantos de esta gloriosa nación e hiriendo sentimentalmente a panameños residentes allende de esta parcela territorial donde dos portentosos mares, abrazándose a través del canal, unen al mundo.

Entre panameños emocionalmente heridos, estuvo Marisabel Bazán, dama de finos encantos, descendiente de personalidades que cincelaron sus nombres en la historia de la nación. Aguijoneada por informes procedentes de Panamá, Marisabel Bazán residente en Los Ángeles, California, lloró, musitó oraciones y embriagada de coraje, empuñó un estilógrafo de cuya tinta emanó un poema que se convirtió en canción.

Desgarrada emocionalmente, salpicando el césped con lágrimas mientras paseaba a su mascota “Maggie”, y apartado momentáneamente su consagración a las artes plásticas, Marisabel Bazán se inspiró, convirtió en poetisa y, empuñó un estilógrafo de cuya tinta emanó las letras de un poema que, al agregarle una tonada musical, se convirtió en una canción con destellos patrióticos. He aquí la obra de arte que germinó del manantial literario de Marisabel Bazán:

Mi Panamá (Volverás a Brillar) Cantautora: Marisabel Bazán.

Hay días que el punto se pone al revés, que todo todo parece costar un poco más. Pero hay algo que no puedes olvidar. Lo que llevas dentro no se va pagar.

Tienes mil colores para regalar. Llevas en tus manos magia de verdad. Y aunque las cosas no están tan bien, lo lindo de la vida está por nacer.

Que no se olvide que tú eres rayos de luz. Si el cielo se quiere hoy nublar, mañana el sol saldrá a brillar.

Vamos para arriba, Panamá. Vamos pa lante, vamos a sanar. Que la vida aún tiene cosas hermosas. Vamos pa lante, mi Panamá.

Vamos para arriba, Panamá. Vamos pa lante, mi Panamá. Patria hermosa, tambor de alegría. Panamá volverás a brillar. Vamos pa arriba.

Hay algo en tu gente súper especial, en momentos duros se unen para dar. Pasito a pasito, pronto volarás abrirás tus alas una vez más.

Que no se olvide tú eres rayos de luz. Si el cielo se quiere hoy nublar, mañana el sol saldrá a brillar. Vamos pa arriba, Panamá. Vamos pa lante, mi Panamá.

Patria hermosa, tambor de la alegría, Panamá volverás a brillar, volverás a brillar. Patria hermosa, Tambor de alegría Panamá volverás a brillar Vamos pa arriba.