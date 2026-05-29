Mi primer dólar, ese que nunca se debe olvidar

El uniforme le quedaba extraño. No por la talla, sino por el orgullo que todavía intentaba esconder bajo aquella camisa sencilla de empacador. Durante años, Samuel había trabajado en una oficina elegante, con aire acondicionado, reuniones importantes, viáticos y un salario que le permitía vivir con comodidad.

Pero la vida cambió sin avisar. Una mala racha, decisiones ajenas y puertas cerradas lo dejaron desempleado a los cincuenta y tantos años. Cuando aceptó trabajar empacando compras en un supermercado, descubrió algo más duro que el cansancio físico: no tendría salario. Viviría únicamente de las monedas y billetes que las personas quisieran darle por ayudarles a cargar sus bolsas.

La primera semana sintió vergüenza. Bajaba la mirada cada vez que alguien extendía una moneda en su mano. Una tarde lluviosa, ayudó a una anciana a llevar sus compras hasta el taxi. Ella le entregó un dólar arrugado y le dijo: —No te avergüences de trabajar honradamente. La dignidad no depende del puesto que tengas. Samuel, dio las gracias y guardó aquel dólar en su bolsillo sin gastarlo jamás.

Con el tiempo entendió que su valor no estaba en el cargo que ocupaba ni en cuánto ganaba. Aprendió a saludar con humildad, a escuchar historias ajenas y a agradecer incluso los días difíciles. El supermercado no le devolvió el dinero que perdió, pero sí algo más importante: carácter, fortaleza espiritual y la certeza de que ningún trabajo humilde puede empequeñecer a un hombre digno.

* Docente.