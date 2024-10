Niños y adolescentes en riesgo

Los casos de abusos donde se ven involucrados menores de edad, en los últimos días, se han incrementado, lo que ha hace tener latente la terrible situación que enfrentan los pequeños de la familia.

Lamentablemente, la familia, el lugar donde deberían estar bien protegidos, se convierte en todo lo contrario, y lo digo porque en la mayoría de los casos se denuncia que el padrastro, el papá, el tío o la mamá son los agresores.

Delitos de violación agravada y actos libidinosos agravados en perjuicio de menores de edad, parecen ser pan de cada día, y estos por los hechos que se denuncian en las redes y ante las autoridades, sin embargo deben ser más, pero no llegan a convertirse en investigación sino no los reportan.

Aumento de penas, otro tipo de castigo para los agresores, ¿Qué sería lo ideal para disminuir los casos? Actualmente, en el Legislativo existen distintas iniciativas para reformar el código penal, en lo referente a este punto.

Desde aumentar las penas para los violadores hasta a creación de un registro nacional de violadores, son algunas de las iniciativas. Claro que esto ayudaría, pero en casa también jugamos un importante rol.

Protejamos a nuestros niños dentro de todo lo posible, ellos no vinieron a este mundo a sufrir, tiene derecho a crecer felices en un entorne que no los perturbe. Es triste cuánta maldad existe en este mundo, tantas mentes enfermas, caras vemos, pensamiento no sabemos. No confíen de nadie, porque en realidad no se puede. Tantas situaciones que vemos o escuchamos que suceden, cuiden sus pequeños como sus tesoros, como lo son. Si su hijo le dice que está siendo víctima de cualquier tipo de abuso, escúchelo con calma y ofrézcale apoyo y comprensión. A los niños les suele costar hablar con los adultos sobre el acoso porque se sienten con miedo de que sus padres reaccionen mal. Crean lo que esos pequeños cuentan. * Periodista.