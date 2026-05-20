No confundamos autocrítica con la autoflagelación

“El pasto del vecino siempre es más verde”, decía un viejo refrán. Nuestra nación tiene grandes desafíos y discusiones impostergables que no podemos seguir barriendo bajo el tapete. La contradicción de un país que se vende como hub logístico y financiero, mientras cientos de miles de personas no reciben agua las 24 horas y el PIB crece sin traducirse en menos desempleo, revela problemas estructurales profundos. A veces nos concentramos tanto en lo negativo que no es hasta que otro nos felicita que vemos las cosas con otra perspectiva.

Recientemente, Bank of America (BofA) publicó un reporte donde, luego de reunirse con funcionarios, banqueros, analistas independientes y gremios empresariales, el balance de los mensajes principales fue positivo. Este optimismo se lo atribuyeron a tres puntos clave: consolidación fiscal, fuertes resultados del Canal y la posible reapertura de la mina. Este último es descrito en el reporte como el riesgo positivo clave del 2026.

Haciendo referencia a la reciente encuesta de CID Gallup, donde ya una mayoría de la población se mostraba a favor de la reapertura de la mina, y al impacto positivo que tuvo el procesamiento del stockpile, BofA informa que mantendrá su recomendación de ponderación de mercado (marketweight) a los bonos de Panamá. De acuerdo con su análisis, los bonos de Panamá actualmente cotizan a una valoración BBB, un nivel por encima de su calificación de riesgo actual y 2.5 niveles por encima de su valoración en 2025. El informe continúa diciendo que, aunque anticipa que Moody’s mantenga su perspectiva negativa, la misma podría subir a estable en noviembre con una reapertura exitosa.

Internamente, ya la mayoría estamos claros del impacto económico y social que el cese de las operaciones ha dejado en nuestro país, especialmente en el interior. Pasamos de tener salarios promedio en la mina de $1,500 mensuales, más del doble de la mediana en Coclé y superior al 85% de la población, a tener un desempleo juvenil que supera el 20%, cancelación de proyectos inmobiliarios y cierre de decenas de MiPyMEs. Por su parte, la banca de inversión internacional está clara en que una estrategia de crecimiento y fortalecimiento económico debe incluir la reapertura de la mina.

La conversación no es sobre si la reapertura de la mina es la única opción para reducir el desempleo y poder cumplir nuestros objetivos socioeconómicos. Radicalizar la discusión y reducirla a una falsa dicotomía sobresimplifica los desafíos de nuestro país e ignora una estrategia más integral. La reapertura de la mina no debe ser vista como una decisión aislada, sino como un potenciador. El estudio económico de CONEP nos confirma que el encadenamiento productivo resultante del PIB minero lamentablemente no ha podido ser reemplazado por otras industrias. En cambio, la reapertura habilitaría nuevamente industrias estratégicas como la exportación, logística, construcción, hotelería y comercio.

La lección aprendida de las protestas del 2023 es que el gran error del Estado fue que las personas no vieron los beneficios que le generaba la industria al país. CONEP estima que el año pasado dejamos de percibir poco más de $900 millones en recaudación tributaria. Para referencia, la CAF estima que el Estado debe invertir aproximadamente $380 millones al año, equivalente al presupuesto anual del Órgano Judicial y el Ministerio de Cultura juntos, para reducir las brechas en necesidades de agua potable. Es decir, un año de aportes de la mina cubriría casi dos años y medio del presupuesto de inversión necesario para combatir una de las principales preocupaciones del panameño. Enfocándonos en priorizar el buen uso de los fondos, podríamos eliminar la contradicción del hub logístico y financiero que no tiene agua.

No es tapar el sol con un dedo. No es hacernos de la vista gorda ante nuestros problemas. Es darnos cuenta de que hay una fina línea entre autocrítica y autoflagelación. Pasemos del lamento a la ejecución y traduzcamos el optimismo en las perspectivas en desarrollo.