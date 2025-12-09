¡No invierta en negocios que no conoce!

Warren Buffett [inversor y empresario estadounidense, 1930-] dijo una vez que nunca te metas en un negocio que no comprendes.

Si vas a emprender o estás pensando en comprar un negocio porque ves una oportunidad de obtener buenas ganancias, con un nivel lógico de factibilidad para generar dinero, es una condición muy atractiva que no se puede desperdiciar. Pero, si en ese tipo de actividad no tienes experiencia y solo tienes una idea superficial de cómo funciona, es posible que existan condiciones particulares que muy probablemente desconoces por completo. Es importante conocer bien la naturaleza de la actividad comercial antes de invertir en un negocio que crees que será exitoso. Debes analizar bien el mercado para reducir errores. Por otra parte, es necesario realizar un estudio intensivo de la actividad, y eso toma tiempo (y el tiempo es dinero). Además, debes considerar un factor adicional que puede jugar tanto a favor como en contra, dependiendo del tipo de negocio: Debes evaluar si realmente vale la pena sacrificar tiempo y dejar de lado lo que dominas como experto, por algo que no comprendes y tiene un alto porcentaje de fallar y reducir tus ingresos, ¡piénsalo! * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.