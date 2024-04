No normalice las prácticas corruptas

No solo se trata del próximo quinquenio. Los resultados de las elecciones del 5 de mayo del 2024 impactarán de alguna u otra manera los años venideros. Como ha pasado las elecciones anteriores.

De allí, la importancia de votar con la mayor conciencia posible. No se trata de simplemente elegir alguien. Es un acto de responsabilidad por su familia y su país. Ciertamente, la elección no es fácil. Sin embargo, todos tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera correcta. No venda su dignidad y su responsabilidad. Quizás 50 dólares le resuelvan en el momento alguna necesidad, pero no siempre será así. Quizás una bolsa de comida le atraiga, quizás unas hojas de zinc le hagan falta a su vivienda, quizás un favor, un puesto de trabajo. En fin. Un sin número de cosas, porque la realidad es que en Panamá hay familias con muchas necesidades y en los políticos suelen aprovecharse de eso. Pero en aquella escuela, estará solo usted con un bolígrafo y una papeleta donde elegirá a los nuevos gobernantes. Es cierto, no se puede poner la esperanza en un hombre. Nadie resolverá todos los problemas de este país. Pero salir a votar de una manera consiente es nuestra responsabilidad. No normalices las prácticas corruptas. No solamente el que roba millones es un corrupto. El cambio inicia por usted mismo. No espere que gobernantes íntegros, dignos, honestos lo represente, si usted prefiere acudir a alguien por un favor . Si prefiere tener energía o agua mediante conexiones ilegales, cuando tiene la oportunidad de pagar por el servicio. Si prefiere recibir dinero a cambio de un voto solo porque “todo mundo roba”.