No sabría como amarte de otra forma

Como no nombrarte si son para ti estas letras...Quiero ser tu sombra una vez más y verte sonreír, volver escuchar tu voz susurrándome, compartiendo nuestro amor con entrega y devoción.

Quiero ser tu sombra otra vez, para estar cerca de ti y contemplar tu mirar y reír con tu sonrisa. Imagina mis manos recorriendo tu piel humedecida e imagina naufragado en las tempestades de tu vientre. Solo déjate querer como quererte yo quiero, hablar durante horas sin decirnos nada, pensándote más de lo que debiera.

No tienes idea cuanto te he extrañado y mucho que he le he pedido al cielo me conceda el estar de nuevo contigo.

No ha sido fácil olvidar cada momento que pasamos juntos, mis recuerdos no son las hojas que caen de los árboles en otoño, no son aquel simple suspiro ni están escritos sobre la arena. No quiero olvidar todo lo que mi corazón guarda de ti, quiero amarte una vez más y abrazarnos sin decir nada. Y...a pesar de ser imperfecto, sé que me amas de forma perfecta, tu calidez para mantenerme sereno, aunque débil soy y miedos tengo de no volverte a ver, sé que algún día podré despertar, sabiendo que estarás a mi lado.

* El autor es docente.