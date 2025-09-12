No todo es malo en el palacio legislativo

En esta nueva legislatura, en algunas comisiones de la Asamblea Nacional, los diputados lo están haciendo bien, y eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, el hecho de archivar proyectos que en realidad son de poca relevancia para el país, esos que no generan ningún aporte real. Así le dan paso a las iniciativas que realmente son importantes en este momento para reactivar la economía, impulsar proyectos o mejorar otros asuntos que están mal. La nueva Ley de intereses preferenciales se dio discusión de forma rápida y era una de las tantas que se esperaba fuera aprobada. El tema del presupuesto general del Estado, uno de los más importantes, también se le está atendiendo, mientras el país se mantiene en expectativa. Los proyectos anticorrupción también se le debe dar importancia, así lo pide la ciudadanía y hasta el propio Procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez.

Esperamos que en los próximos días se discutan más y si se presentan nuevas iniciativas que sean interesantes, no esperamos menos de los diputados. Que hagan su labor como corresponde y no se pongan a perder el tiempo en propuestas que en nada ayudan al país.

* Periodista.