Nuestro patrimonio e identidad como valor de la nación

El icónico Gimnasio Neco de la Guardia, que por décadas estuvo ubicado en la Avenida A frente al Cuartel Central de las desaparecidas Fuerzas de Defensas, fue el templo y meca del deporte nacional. También se realizaban presentaciones y encuentro de boxeo, lucha libre, actos Cívicos, y veladas culturales.

Forma parte de esos rincones de la historia qué no pueden morir fácilmente de la memoria de los panameños.

Su nombre fue en memoria del expresidente Ernesto “Neco” de la Guardia (1956-1960) un panameño amante del deporte.

Esta historia se escribe en ese gimnasio, con un tabloncillo y gradas de madera, que con los gritos del público espectador pareciera que se fueran a caer las paredes.

En momento de un encuentro deportivo o cultural el espacio era pequeño, los espectadores se sentaban apiñados hombro con hombro, con un calor sofocante a vivir ese momento.

Vibrantes juegos de la selección de Baloncesto de la generación dorada 1967-1970, recordamos a Davis Peralta, Pedro “Mago” Rivas, Eliecer Ellis, Noris Webb y Julio Andrade, destacados baloncestistas que llevaron con orgullo juntos otros seleccionados la camiseta de Panamá. Otros hechos como la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre 1989.

Panamá vivió una de las mejores épocas 1970, al ganar el Centrobasket y vencer a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el Neco de la Guardia; luego se le cambio el nombre a Gimnasio de Club Kiwanis.