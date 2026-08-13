Panamá corre... pero ¿hacia dónde?

En Panamá nos acostumbramos a vivir con prisa: 'voy rapidito', 'no hay tiempo', 'ya se me hizo tarde'. Comemos en el auto, trabajamos frente a los hijos, divagamos en el 'que pasará mañana' y convertimos el cansancio en una medalla de productividad. Pareciera que descansar se volvió un lujo y detenernos, una culpa. Pero el cuerpo y la mente pasan factura.La ansiedad y el burnout ya no pueden entenderse únicamente como problemas individuales. Son fenómenos que impactan la salud pública, la productividad, las relaciones familiares y laborales, el rendimiento académico y la calidad de vida. La ansiedad secuestra nuestra atención, deteriora la concentración y la memoria, altera el sueño y mantiene al individuo en una permanente anticipación del futuro. Es vivir mañana mientras perdemos el presente.A este escenario se suman los tranques, las dificultades económicas, el pluriempleo, la privación de sueño, las sustancias psicoactivas y una cultura digital que nos exige parecer exitosos, felices y perfectos.¿Quién está interviniendo antes de que la crisis ocurra?Los primeros auxilios psicológicos, la psicoeducación y la intervención temprana deben llegar a empresas, escuelas e instituciones públicas. El psicólogo no puede aparecer únicamente cuando el trabajador colapsa, el estudiante abandona o la familia ya no sabe qué hacer. Panamá necesita dejar de normalizar el agotamiento.Porque una sociedad que sacrifica su salud mental para poder funcionar, tarde o temprano, deja de funcionar.La pregunta no es si necesitamos más psicología. La pregunta es ¿cuánto nos está costando no tenerla?