Panamá eleva estándar de investigación con Patricia

La implementación del protocolo Patricia para investigaciones de caos de femicidios por parte del Ministerio Público marca un hito histórico en la persecución penal y la defensa de los Derechos humanos en Panamá. Este instrumento de vanguardia no solo responde a una exigencia social, sino que dota al sistema de justicia de una herramienta científica y técnica indispensable para combatir la impunidad en los casos de femicidios.

El protocolo llamado así en memoria de la fiscal Patricia Soledad Osa Sánchez, cuya trágica partida en mayo de 2025 simboliza la entrega y el sacrificio de los investigadores del sistema de justicia.

Un instrumento elaborado por fiscales especialistas en el tema, que con sus experiencias colaborativas han elaborado una guía técnica digna de resaltar por nacionales e internacionales de la región porque unifica la actuación de los investigadores a nivel nacional reduciendo los márgenes de error en la cadena de custodia e incorpora estándares internacionales recomendados por organismos especializados garantizando una investigación eficaz y eficiente con perspectivas de genero que minimiza la revictimización de los familiares y allegados de las víctimas.

Es digno de elogio, resaltar la innovadora herramienta porque además de ser un instrumento de investigación modelo, fortalece las investigaciones y las instituciones en favor de la vida y la dignidad humana, puesto que también demuestra que la memoria de quienes sirven a la patria también se honra.