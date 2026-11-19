La política panameña no puede entenderse utilizando fórmulas importadas como si todos los países compartieran las mismas costumbres, necesidades y contradicciones.

Cada sociedad tiene una idiosincrasia propia, y desconocerla puede convertir una estrategia electoral aparentemente brillante en un fracaso frente al electorado.

Los consultores políticos extranjeros pueden aportar conocimientos y experiencias valiosas, pero su procedencia no garantiza mejores resultados.

El problema aparece cuando llegan con el mismo librito aplicado en sus países, pretendiendo adaptar al ciudadano panameño a una receta, en lugar de construir una estrategia desde su realidad.

Aunque el grupo de consultores políticos panameños sea reducido, su principal fortaleza merece reconocimiento: conocen el terreno porque lo viven. Escuchan las conversaciones cotidianas, identifican sensibilidades, comprenden los códigos culturales y perciben el desgaste de los discursos.

Esa cercanía les ofrece mejores condiciones para interpretar el panorama y acertar en sus recomendaciones.

Esto no significa rechazar el talento extranjero ni atribuir infalibilidad al profesional nacional. Significa exigir contexto, humildad y resultados, sin confundir prestigio internacional con conocimiento local.

El consultor del patio no necesita descubrir Panamá durante una campaña: convive diariamente con sus problemas, aspiraciones y desencantos.

Esa experiencia no sustituye el método, pero le da profundidad.

Y ese conocimiento no tiene precio.