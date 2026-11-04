Panamá, tus símbolos exigen respeto, conciencia y amor

Este cuatro de noviembre, Panamá honra sus símbolos patrios: la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional.

Pero rendirles homenaje exige más que mirarlos con orgullo.

Nos exige preguntarnos si nuestra manera de vivir refleja el respeto que proclamamos cuando nos ponemos de pie para honrar a nuestra querida patria.

La bandera no debe unirnos solamente durante un desfile. Que también nos una cuando un hermano necesita ayuda, cuando una comunidad reclama atención y cuando las diferencias amenazan nuestra convivencia. Ningún color debe servir para separarnos si bajo el mismo cielo compartimos el deber de construir un país más humano.

Que el Escudo nos invite a trabajar con dignidad y que el Himno no termine al apagarse su última nota.

Que continúe en nuestras decisiones, en el respeto al prójimo, en la responsabilidad con nuestros hijos y en la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos esté mirando.

Panamá, terruño nuestro, tus símbolos merecen manos limpias de indiferencia y corazones abiertos a servir.

No permitamos que el fervor de una fecha sustituya el compromiso de todos los días.

Porque honrar la patria no consiste solamente en levantar su bandera, sino en vivir sin hacer caer jamás su dignidad.

*El autor es abogado.