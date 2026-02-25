Panamá y su competitividad en el sector marítimo

Panamá enfrenta una pérdida progresiva de competitividad frente a otros Estados, a pesar de contar con una posición geográfica privilegiada y una sólida plataforma logística. La competencia internacional, particularmente en el ámbito marítimo frente al Registro de Buques de Liberia, evidencia que no es suficiente depender únicamente de la ubicación estratégica para sostener el liderazgo. El entorno global altamente dinámico exige una combinación de factores clave como previsibilidad normativa, eficiencia regulatoria, inversión en infraestructura y desarrollo del talento humano. Aunque la fortaleza de Panamá radica en su posición logística, el país presenta debilidades en su marco institucional, en la modernización de procesos y en la formación de capital humano especializado. La competencia con Liberia en tonelaje mercantil resalta la urgencia de simplificar y actualizar los procedimientos de registro, facilitar la inversión y fortalecer la capacitación técnica para responder a los estándares internacionales.Para consolidarse como referente global en logística y servicios financieros, Panamá debe promover un Estado que combine estabilidad jurídica, regulación equilibrada —incluyendo aspectos ambientales y de competencia— e innovación constante. Solo así podrá reducir costos de transacción, estimular la inversión y recuperar la ventaja competitiva que actualmente se está debilitando frente a otros actores del mercado internacional.