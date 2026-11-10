Papa León XIV y una visita en tiempos de desigualdad

La visita del papa León XIV a América del Sur llega en un momento en que millones de personas siguen luchando por algo tan básico como tener un trabajo digno, un salario que alcance y condiciones de vida justas.

Recordemos que León XIV tomó como referencia a León XIII, el papa que defendió los derechos de los trabajadores con su histórica encíclica “Rerum Novarum en 1891”. En aquel momento cuestionó los abusos contra la clase trabajadora y defendió condiciones laborales dignas.

Más de un siglo después, esa discusión sigue teniendo sentido porque no se puede hablar de progreso mientras hay trabajadores que apenas sobreviven con lo que ganan.

Al final, un país no puede medir su éxito solamente por cuánto produce o cuánto dinero mueve, sino por cómo viven sus trabajadores y qué oportunidades tienen quienes todos los días salen a sobrevivir.