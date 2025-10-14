Pequeña empresa en Panamá

Los verdaderos promotores del empleo formal en Panamá; son las pequeñas empresas, porque son las generadoras de empleo formal, en su mayoría están afiliadas al seguro social, y según la AMPYME [Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa] son las empresas que facturan anualmente entre 150 mil dólares hasta 1 millón dólares.

Por otra parte, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), indican que existen alrededor de 18,135 pequeñas empresas en Panamá. Bajo nuestro concepto son tres grupos: Las Pequeña ¨A¨ que facturan entre $150 mil a $350 mil empresas, su característica principal es que tiene deficiencias en su gestión administrativa, porque no desarrollan el delegar funciones, porque actúan con pensamiento de micro gerencia.

Las Pequeña ¨B¨, facturan entre $350 mil a $750 mil, su característica es que tiene estabilidad, pero su mayor y peligrosa deficiencia está la organización de sus procesos.

Las Pequeña ¨C¨, facturan entre $750 mil a $1 millón. Mayor característica: está preparada para seguir creciendo, pero su gobierno corporativo sigue centralizado en una sola persona, poniendo en riesgo el futuro del negocio.

Todas deben apoyarse con asesores especializados, para evitar errores fatales que afecten la empresa. Las pequeñas empresas no solo venden: sostienen el empleo formal y son clave para nuestra economía.

* El autor es asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.