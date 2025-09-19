Piastri busca despegar, Norris, resistir y, Max, sobrevivir

La temporada 2025 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 entra en su recta decisiva y todas las miradas están puestas en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, que se correrá del 19 al 21 de septiembre.

El australiano Oscar Piastri llega a la cita como líder del campeonato, con 324 puntos, seguido de su compañero de escudería (McLaren), el británico Lando Norris, que suma 293 unidades, mientras que el vigente tetracampeón, el neerlandés Max Verstappen aparece tercero con 230.

El resultado en Bakú puede marcar el rumbo del título. Si Piastri gana, ampliaría su ventaja de 31 puntos sobre Norris, quedando con un margen cada vez más difícil de recortar y acercándose a su primera corona mundial.

En cambio, una victoria de Norris le permitiría acortar significativamente la diferencia, manteniendo vivo el pulso interno en McLaren y aumentando la tensión dentro del equipo papaya.

Por su parte, Verstappen necesita un triunfo para seguir con opciones matemáticas para lograr un quinto título consecutivo. Actualmente se encuentra a 94 puntos de Piastri, por lo que está obligado a ganar si aún guarda esperanzas de un quinto campeonato.

A falta de ocho carreras para el final de la temporada 2025, el circuito urbano de Bakú puede convertirse en un punto de no retorno. ¿Se consolidará Piastri como líder?, ¿Revivirán las esperanzas de Norris? O ¿Verstappen tendrá una remontada? * La autora es periodista.