Por el rescate de la Pepita de marañón

Una de las muchas noticias positivas que pasan desapercibidas fue la firma entre Panamá y Brasil de un complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Técnica, la implementación del proyecto “Rescate de la Producción de Marañón”.

El marañón, fruta también conocida como anacardo o cajú en otros países, es un fruto con múltiples beneficios para la salud, incluyendo propiedades antioxidantes, control del colesterol y mejora del rendimiento físico, incluso tiene propiedades antiinflamatorias, que desde hace unos pocos años ha sido atacado por plagas que amenazan su desaparición.

Se han identificado la presencia de hongos patógenos en cultivos ubicados en Panamá Oeste y la región de Azuero, que se ha propagada a lo largo y ancho de la nación. Estos hongos han sido confirmados en partes del árbol, las ramas, hojas, flores, frutos y troncos que lo seca y no produce.

En Brasil descubrieron cómo atacar los hongos que diezmaron la presencia de este árbol frutal en Panamá. Y ahora, los esfuerzos para recuperar la fruta se verán potenciada con la cooperación que brindará Brasil.

El marañón no solo delicioso, sino también lleno de beneficios para la salud. Incorporarlo en la dieta puede ser una excelente opción para quienes buscan mejorar su bienestar general, incluso forma parte de la economía comunitaria en el interior del país., ¿Quién en el verano no ha disfrutado sus ricas “chichas” y sus pepitas asadas?

* Periodista.