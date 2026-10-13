Prevención del Burnout: de la “pausa de hidratación” a la pausa consciente

Mucho se habló en el Mundial de Fútbol 2026 sobre las llamadas “pausas de hidratación”, aunque, afortunadamente, la norma médica y deportiva lleva tiempo implementándose. Las críticas hacia ese brevísimo descanso demuestran lo alejados que aún estamos de asumir la importancia de la pausa en la prevención del burnout, porque el deporte es también un trabajo.

Las pausas de rehidratación/enfriamiento comenzaron en un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2014, aunque antes, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, también se realizaron parones.

Con el paso del tiempo y el aumento de las temperaturas globales, la FIFA y las ligas han pasado de usarlas solo en emergencias climáticas a estandarizarlas en torneos de verano, para proteger la salud de los futbolistas.

Por tanto, no es casualidad que sindicalistas europeos hayan lanzado una petición global para que las pausas se generalicen en sectores muy afectados por el clima. Entre ellos, trabajadores de la construcción, agricultores, choferes, personal de limpieza y otros empleados que trabajan durante horas bajo temperaturas peligrosas, sin descanso.

El calor extremo ha aumentado el número de víctimas mortales en casi todo el mundo, pero no es el único peligro. La pausa en el trabajo, incluso si existen condiciones óptimas de climatización, resulta imprescindible para prevenir el burnout, cuidar la salud mental y aumentar la productividad y el sentido de pertenencia. Aunque trabajemos en oficinas perfectamente acondicionadas, también podemos morir por agotamiento laboral.

Es importante aclarar que pausa no es solo detenerse unos minutos cada cierto tiempo. El descanso no es un premio tras el agotamiento o una simple concesión del empleador. La “pausa consciente” es un derecho humano fundamental y un elemento clave de la infraestructura organizativa para mitigar el síndrome del trabajador quemado y romper con la cultura de estar “siempre conectados”.

El descanso debe estructurarse en micropausas diarias para desactivar la respuesta de estrés en tiempo real. Son pequeños cortes intencionales (de 1 a 5 minutos) entre tareas, sin revisar el móvil ni consumir redes, con ejercicios de respiración reguladora o estiramientos.

La pausa semanal busca garantizar la desconexión digital fuera del horario laboral. Tiene como efecto detener el goteo constante de cortisol generado por las notificaciones y permite el sueño reparador. Por último, la macro-pausa (vacaciones y licencias) ayudan a una desconexión prolongada para la renovación mental y la recuperación fisiológica profunda, para restablecer la salud emocional y la creatividad.

***María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Dominicana residente en Nueva York. Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyoncé, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl. https://www.viahr.org/*