En Panamá tenemos que entender que la producción nacional no es solamente un asunto económico: es un tema de seguridad alimentaria, empleo y compromiso con el futuro del país.

Hoy vemos con preocupación las dificultades que enfrentan nuestros productores, particularmente en rubros como el cerdo, donde existe una sobreproducción que está generando serios problemas de comercialización. Hay que decirlo con claridad: la sobreproducción no favorece a nadie. Pierde el productor, pierde la agroindustria, se afecta el empleo y se debilita nuestra capacidad de producir los alimentos que consumimos.

Quienes apostamos por Panamá, quienes invertimos, producimos y asumimos los riesgos de la actividad agroindustrial, sabemos lo que significa mantener en funcionamiento este sector. No son muchos los que se atreven a producir alimentos para abastecer a más de cuatro millones de panameños. Por eso, el esfuerzo de nuestros productores merece respaldo y atención.

Tenemos antecedentes que demuestran que hay soluciones. En 2006, ante una situación similar, se destinaron recursos públicos para adquirir excedentes de producción porcina y de huevo, que posteriormente fueron distribuidos entre las poblaciones vulnerables, las comarcas y las comunidades que más lo necesitaban.

Hoy proponemos mirar nuevamente esa experiencia y encontrar mecanismos responsables que permitan apoyar al productor nacional, facilitar la comercialización de sus productos y, al mismo tiempo, atender las necesidades alimentarias de los sectores más vulnerables.

Hacemos un llamado responsable al Gobierno Nacional: apoyemos al productor panameño. No podemos pedirle al país que produzca más, que invierta y que genere empleos, si cuando enfrenta dificultades de mercado lo dejamos solo.