La época de Navidad puede tener muchos significados dependiendo de las creencias o costumbres, pero lo que está claro es que es un momento para compartir. Algunos comparten regalos, otros reparten comidas, pero lo más valioso es el tiempo. Ese tiempo que tomamos para visitar a nuestros seres amados, ese tiempo de servirle la comida a quien queremos, porque es nuestra forma de demostrar amor; ese tiempo de darnos un abrazo, de hacer una llamada telefónica o de enviar un mensaje y desearle lo mejor que la vida pueda darles a esa persona especial... ese es el tiempo que crea momentos perpetuos, que te hacen feliz, en el que te sientes el cariño de quienes te rodean, y aunque llegue el momento en que esos recuerdos pesan y pueden doler, también confortan, calman y consuelan.

Que este tiempo de Navidad sirva para reflexionar, para mostrar nuestra mejor versión, para perdonar, pero también para crear nuevos y bellos momentos con las personas amadas, que no se borren con el tiempo y que te fortalezcan.

Para aquellos que hoy recuerdan a un ser amado que dejó este mundo, que Dios le brinde consuelo y resiliencia; para aquellos que tienen sus seres queridos lejos, que pronto se reencuentren todos con salud; y para todos los que leen esto, que tengan una muy Feliz Navidad, llena de nuevos recuerdos que perduren para siempre.