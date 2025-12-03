Comparto resumen del avance las metas del ODS 10 para reducir la desigualdad en y entre los países.

De acuerdo con el último informe de avance de los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible], correspondiente al 2025, para retomar el rumbo del Objetivo 10 será necesario brindar apoyo adicional a los grupos de población vulnerables, combatir la creciente discriminación, proteger los ingresos laborales e introducir reformas estructurales para impulsar el crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo.

La desigualdad no retrocede sola. Exige voluntad, política pública bien diseñada y un país dispuesto a mirarse en el espejo. El desafío del ODS 10 es global, pero su solución comienza en casa.

Desde 2015 se observan avances moderados para reducir la desigualdad, particularmente en los ingresos y consumo del 40% más pobre de la población en muchos países. Sin embargo, estos avances conviven con brechas persistentes entre regiones y niveles de ingreso.

En algunos contextos, el crecimiento ha favorecido a los sectores vulnerables, pero en otros la desigualdad se ha profundizado debido a la limitada participación de los ingresos laborales en el PIB.

La proporción del trabajo dentro del ingreso nacional no ha aumentado, lo que evidencia que la productividad creciente no se traduce en mejoras salariales para la mayoría de trabajadores.

* Médico. ** Fragmento tomado del sitio web: elblogdejorgeprosperi.com