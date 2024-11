Reflexión en una fecha especial para mí

Un verdadero momento es el día en que abrí mis ojos por primera vez hace 56 años donde comprendí que tengo una verdadera misión en este bello planeta. Un año más de vida, sabiendo que hay cosas que verdaderamente debo darle gracias a Dios, mi madre, mis dos hijos por un nuevo amanecer.

Hoy al levantarme, me diré: es mi cumpleaños. Tengo un año más, el día de hoy tiene que salir perfecto. Es curioso cuando cumple años, sabes que has logrado muchas cosas que con el tiempo no habías logrado hacerla.

No es fácil, el devenir de la vida trae su propio precio, lo fundamental es no tener motivo para amargarse, sabiendo disfrutarla, porque de una sola cosa se sabe, que después que uno se vaya no serás el mismo.

Es totalmente verdad, que, en cada cumpleaños, Navidad y Año Nuevo extraño a mi padre, aunque no lo tengo presencialmente siempre recordaré no solo sus regaños, sus consejos como padre sino también como parte de compartir momentos en que disfrutamos las altas y bajas de esta vida, siempre con ese estimulo de orientarme hacia un mejor camino. Considero que el mejor regalo es agradecer a Dios todos los días, cuando me despierto sabiendo que tengo todavía un momento importante para dar lo mejor de mí, aun en tiempos de alegría y tristeza, comprendiendo que no estoy solo en este mundo.

*Periodista.