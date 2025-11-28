Respetar el 28: una fecha que también nos define

En Panamá, noviembre es sinónimo de celebraciones patrias. Del 3 al 10, las calles se llenan de banderas, desfiles y orgullo nacional. Pero cuando llega el 28 de noviembre, muchas veces el ambiente cambia: disminuye el entusiasmo, baja la participación y pareciera que esta independencia pesa menos que las demás. Y no debería ser así.

El 28 de noviembre representa la Independencia de España, un paso decisivo que abrió el camino para todo lo que vino después. Sin ese episodio, la historia del istmo sería distinta. Por eso, respetar esta fecha es reconocer que la identidad panameña no se construyó en un solo momento, sino en varios capítulos que se complementan entre sí.

Dar al 28 de noviembre el mismo valor que otorgamos al resto del mes no es solo un acto de memoria, es un acto de coherencia nacional. Todas las fechas patrias merecen el mismo respeto, porque todas cuentan una parte esencial de lo que somos hoy.