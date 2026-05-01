Río Indio y la Mina son importantes para los empleos que necesitamos en el país

En tiempos de incertidumbre económica, Panamá enfrenta decisiones difíciles que exigen mirar más allá de posiciones rígidas. La discusión sobre la mina y el proyecto en el Río Indio ha dividido opiniones, pero también abre una oportunidad real de generar empleo y dinamizar comunidades que hoy carecen de alternativas. Negarse de forma absoluta puede parecer una defensa legítima del ambiente, pero también implica ignorar la urgencia social de miles de familias que necesitan ingresos estables.

Hoy día del trabajador pienso que no se trata de elegir entre desarrollo y naturaleza como si fueran incompatibles. Se trata de exigir estándares altos, transparencia y fiscalización rigurosa para que estos proyectos se ejecuten con responsabilidad. Ya que rechazar sin diálogo limita la posibilidad de construir soluciones equilibradas.

El país necesita empleo hoy. Cada plaza de trabajo representa comida en la mesa, educación y dignidad Invito a quienes se oponen a reconsiderar desde una perspectiva más amplia, participar, vigilar y proponer mejoras. Panamá no avanza desde la confrontación absoluta, sino desde acuerdos que integren progreso económico y protección ambiental de forma sostenible. Con responsabilidad compartida, podemos transformar retos en oportunidades reales para todos.