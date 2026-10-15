Salud mental en situaciones de emergencia

Las emergencias no solo afectan nuestra salud física, sino también nuestro bienestar emocional. Situaciones como desastres naturales, accidentes, crisis sociales o pérdidas inesperadas pueden generar ansiedad, miedo, tristeza y estrés.

En estos momentos, cuidar la salud mental es tan importante como atender las lesiones físicas. Escuchar sin juzgar, ofrecer apoyo emocional, brindar información clara y facilitar el acceso a profesionales de salud mental son acciones fundamentales para ayudar a las personas afectadas.

La salud mental no se defiende únicamente con publicaciones, fotografías o discursos. Se defiende con atención oportuna, profesionales capacitados, recursos disponibles y acompañamiento real.

El compromiso no se mide por lo que publicamos, sino por lo que hacemos por quienes sufren. Porque cuando termina la emergencia y las cámaras se apagan, muchas personas siguen necesitando ayuda

Cuidar la mente también salva vidas.

La salud mental debe ser una prioridad en toda respuesta de emergencia.