Opinión

Salud mental en situaciones de emergencia

Salud mental en situaciones de emergencia
15 de octubre de 2026

Las emergencias no solo afectan nuestra salud física, sino también nuestro bienestar emocional. Situaciones como desastres naturales, accidentes, crisis sociales o pérdidas inesperadas pueden generar ansiedad, miedo, tristeza y estrés.

En estos momentos, cuidar la salud mental es tan importante como atender las lesiones físicas. Escuchar sin juzgar, ofrecer apoyo emocional, brindar información clara y facilitar el acceso a profesionales de salud mental son acciones fundamentales para ayudar a las personas afectadas.

La salud mental no se defiende únicamente con publicaciones, fotografías o discursos. Se defiende con atención oportuna, profesionales capacitados, recursos disponibles y acompañamiento real.

El compromiso no se mide por lo que publicamos, sino por lo que hacemos por quienes sufren. Porque cuando termina la emergencia y las cámaras se apagan, muchas personas siguen necesitando ayuda

Cuidar la mente también salva vidas.

La salud mental debe ser una prioridad en toda respuesta de emergencia.

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