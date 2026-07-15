Segunda parte de los comentarios del mundial de fútbol

Se ha comprobado que el deporte, cualquiera que sea, no se debe mezclar con la política, porque son como el agua y el aceite. Solo hay que mirar la actuación del regente de la FIFA, Infantino, quien, por petición del presidente Trump, eliminó una tarjeta roja a un jugador que se la merecía.

Por otro lado, aumentó una tarjeta roja a un jugador de la selección de Inglaterra, quitándole la oportunidad no solo de participar en una semifinal, sino también en la posible final.

En tanto, una senadora paraguaya hizo un escándalo por una supuesta discriminación, según ella, hacia un jugador paraguayo. No sé cómo se escogen los árbitros, que tienen la difícil tarea de arbitrar, y menos a los que manejan el VAR.

Lo que sí es cierto es que hay que tener mucho cuidado en su escogencia. Este mundial no solo fue una vitrina para los jugadores de todos los países; la actuación digna de nuestros jugadores los puso en el mapa mundial. Los panameños pusimos al país en la mirada del mundo.

Y aunque no pasamos de la primera etapa, el mundo nos vio y nos sintió.