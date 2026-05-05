La vida no siempre se presenta como un jardín de rosas. A veces amanece convertida en campo de batalla, lleno de incertidumbre, heridas invisibles y desafíos que parecen gigantes. En esos momentos, debemos recordar la fuerza de los antiguos hoplitas: guerreros que no luchaban solo con armas, sino con disciplina, honor y valentía.

Ser como un soldado hoplita significa levantarse cada día aunque el cansancio pese como hierro sobre los hombros. Significa colocarse la armadura del carácter cuando el miedo intenta desnudar nuestra confianza. Cada pieza de esa armadura representa algo esencial: el casco es la claridad para pensar en medio del caos; la coraza es la dignidad que protege el corazón de las ofensas; las grebas son la firmeza para seguir avanzando cuando el camino hiere los pies.

Pero ningún elemento era más importante que el escudo. El escudo hoplita no solo servía para protegerse, también defendía al compañero que marchaba al lado. Así también en la vida, nuestro escudo son los valores: la fe, la perseverancia, la honestidad y el amor propio. Con ellos detenemos flechas de críticas, lanzas de traición y piedras de fracaso.

Habrá días en que la batalla parezca interminable. Sin embargo, el verdadero guerrero no es quien nunca cae, sino quien se pone de pie con más sabiduría después de cada golpe. Las cicatrices no son derrota, son medallas silenciosas de resistencia.

Ser como un soldado hoplita es entender que la victoria no siempre consiste en vencer al mundo, sino en no rendirse jamás ante él. Porque quien domina sus temores, conquista el campo más difícil: su propia alma.

* Docente.