Si hoy perdieras la memoria

Imagina despertar una mañana sin recordar tu nombre, tus triunfos, tus heridas ni los rostros que alguna vez llamaste hogar. Todo aquello que creías ser habría desaparecido como la niebla cuando el sol decide abrazar la tierra. Entonces surgiría una pregunta imposible de esquivar: ¿quién eres cuando ya no puedes contar tu propia historia?

Quizá descubrirías que la identidad nunca vivió en los recuerdos, sino en la huella silenciosa que dejaste en otros corazones. Porque la memoria puede desvanecerse, pero la bondad, la compasión y la verdad permanecen respirando en quienes un día encontraron refugio en tu presencia.

Perder la memoria sería, paradójicamente, una invitación a mirarte por primera vez. Un espejo sin maquillaje, sin títulos, sin máscaras ni aplausos. Solo tú frente al vértigo de reconocerte desde el alma. Es un salto al vacío donde el miedo deja de ser enemigo para convertirse en el viento que sostiene las alas que aún desconocías.

Los golpes de la vida jamás preguntan si estamos preparados. Llegan como tormentas que desgarran ramas, pero también permiten que la luz alcance rincones donde antes solo existía sombra. Cada cambio rompe una versión antigua de nosotros para dar espacio a una más auténtica.

Tal vez la verdadera memoria no sea recordar el pasado, sino recordar la esencia que nunca debimos olvidar. Esa voz interior que insiste en llamarnos por nuestro verdadero nombre, incluso cuando el mundo nos bautiza con etiquetas ajenas.