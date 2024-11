Sin pasarle responsabilidad al consumidor

Todos los comercios en Panamá están obligados a entregar una factura cuando realizas una compra. Sin embargo, muchos frente a las cajas, suelen preguntar ¿Quiere la factura?

Ante esto no puedo evitar pensar que practican la evasión fiscal. Es una total irresponsabilidad.

El cliente no tiene la responsabilidad de pedir la factura. Las autoridades deberían aumentar la fiscalización y sancionar a quienes sean necesarios. Esto no es opcional. Es un deber para quienes generan ingresos y un derecho para los consumidores. Accediendo a este link https://dgi.mef.gob.pa/reporte/dgi2, el cliente puede denunciar a los comercios que no brinden la factura de la compra hecha por el cliente, ya sea un servicio o producto. A pesar de que, la Dirección General de Ingresos (DGI) realiza operativos, los comercios insisten en preguntar si los consumidores quieren sus facturas. El consumidor no tiene que estar exigiendo una factura, cuando los comerciantes deben saber que es su obligación entregarla y menos cuando las autoridades locales tienen la responsabilidad de fiscalizar que las normas se cumplan. Panamá está entre los primeros países de América Latina donde más evasión hay. * Periodista.