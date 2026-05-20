Sin salario digno ni justicia social

No hay patria verdadera cuando el trabajo no alcanza para vivir con dignidad. Un país no se sostiene con banderas, himnos o discursos, sino con la capacidad real de su gente para cubrir lo básico sin humillación ni angustia.

Cuando millones de trabajadores madrugan, producen y sostienen la economía, pero aun así viven al borde de la pobreza, el problema deja de ser solo económico y se convierte en una crisis moral y política.

Podemos afirmar que la dignidad no es un privilegio ni una recompensa, sino un derecho humano elemental que debe garantizarse con salarios suficientes y políticas públicas justas. También cuestiona a los gobiernos que piden sacrificios al pueblo mientras toleran la precariedad y normalizan la desigualdad.

En esa lógica, defender la patria no significa repetir consignas, sino exigir justicia social y colocar la vida de las personas en el centro.

La verdadera grandeza de una nación no se mide por sus símbolos, sino por el bienestar de quienes la levantan con su esfuerzo diario. Por eso, se concluye que no puede hablarse de patria plena mientras el salario no permita vivir sin miedo, sin deuda y sin humillaciones, especialmente para los sectores que sostienen el país.

* Abogado.