Soberanía del Canal y estrategias frente al cambio climático

El Canal de Panamá sigue siendo el corazón estratégico y económico del país, pero su operación y entorno están cada vez más amenazados por el cambio climático. Sequías, variabilidad en los aportes hídricos y eventos extremos afectan la disponibilidad de agua necesaria para el tránsito seguro y competitivo. Proteger la soberanía del Canal implica no solo defensa geopolítica sino planificación ambiental, inversiones en infraestructura resiliente y gestión sostenible de cuencas.

Es urgente coordinar políticas nacionales que integren mitigación y adaptación: reforestación, conservación de fuentes de agua, modernización tecnológica de esclusas y acuerdos internacionales que salvaguarden la operación frente a presiones externas. Además, Panamá debe aprovechar su posición para liderar iniciativas regionales de cooperación climática y demostrar que desarrollo y sostenibilidad pueden ir de la mano.

La seguridad hídrica del Canal es seguridad económica del país; garantizarla exige visión de Estado, ciencia y compromiso ciudadano para preservar este activo que no solo genera ingresos, sino identidad y futuro para generaciones panameñas.