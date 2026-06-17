Solo vive el hoy, el mañana no debería preocuparte

Hay canciones que no buscan impresionar; buscan decir la verdad. Ordinary Man de Ozzy Osbourne pertenece a esa rara categoría de obras que se desnudan frente al tiempo y aceptan, sin máscaras, la condición humana. Durante décadas, el mundo lo vio como una figura inmensa, casi mitológica. Sin embargo, la esencia de esta canción no habla de fama, dinero ni reconocimiento. Habla de algo mucho más importante: la fragilidad de la existencia. Nos recuerda que, detrás de cada aplauso, cada fotografía y cada logro, sigue habitando una persona que siente miedo, esperanza, amor y pérdida. La letra invita a reflexionar sobre una verdad que solemos evitar. Ninguno de nosotros permanecerá para siempre. Algún día nuestros nombres serán pronunciados por última vez, nuestras huellas se borrarán lentamente y el mundo continuará su marcha. Lejos de ser una idea triste, es una invitación a valorar el presente. Vivimos como si tuviéramos tiempo infinito. Posponemos abrazos, aplazamos sueños y guardamos palabras que debieron haber sido dichas. Pero la vida no promete mañanas. Solo ofrece este instante, este latido, esta oportunidad de estar aquí. La verdadera grandeza no consiste en ser recordado por millones. Consiste en amar sinceramente, ayudar cuando nadie mira, levantarse después de cada caída y encontrar significado incluso en los días difíciles. Al final, todos somos extraordinariamente ordinarios. * Docente.