Opinión

Su ausencia nos duele, su amor permanece siempre

Su ausencia nos duele, su amor permanece siempre
René Díaz Martínez
02 de noviembre de 2026

Hoy, dos de noviembre, el corazón pronuncia nombres que los labios apenas pueden decir sin quebrarse. Recordamos a quienes partieron, pero siguen presentes en una fotografía, una canción, una silla vacía y esa costumbre de buscarlos por un instante antes de recordar que ya no podemos abrazarlos como tanto quisiéramos.

No todos lloramos igual. Algunos llevan flores; otros guardan silencio; otros conversan con sus recuerdos. Nadie debería sentirse obligado a esconder su tristeza ni a demostrar su dolor. Cada ausencia tiene un nombre, una historia y un lugar íntimo que merece respeto, ternura y compañía, sin juicios, prisas ni exigencias.

Que este día también despierte nuestra conciencia. ¡Cuántas veces dejamos para después una visita, una llamada, un perdón o un abrazo! Honremos a nuestros difuntos cuidando a quienes todavía están. No esperemos una despedida para reconocer el valor de una vida, ni una tumba para decir cuánto amamos a alguien.

A quienes hoy sienten el peso de una ausencia, les ofrecemos nuestro respeto y nuestra cercanía. Que puedan recordar sin presiones, llorar cuando lo necesiten y encontrar consuelo a su manera. Nuestros difuntos merecen memoria, pero también un homenaje cotidiano: vivir con más humanidad, agradecer lo compartido y acompañarnos mejor.

El autor es abogado.

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Panamá
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