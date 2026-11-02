Su ausencia nos duele, su amor permanece siempre

Hoy, dos de noviembre, el corazón pronuncia nombres que los labios apenas pueden decir sin quebrarse. Recordamos a quienes partieron, pero siguen presentes en una fotografía, una canción, una silla vacía y esa costumbre de buscarlos por un instante antes de recordar que ya no podemos abrazarlos como tanto quisiéramos.No todos lloramos igual. Algunos llevan flores; otros guardan silencio; otros conversan con sus recuerdos. Nadie debería sentirse obligado a esconder su tristeza ni a demostrar su dolor. Cada ausencia tiene un nombre, una historia y un lugar íntimo que merece respeto, ternura y compañía, sin juicios, prisas ni exigencias.Que este día también despierte nuestra conciencia. ¡Cuántas veces dejamos para después una visita, una llamada, un perdón o un abrazo! Honremos a nuestros difuntos cuidando a quienes todavía están. No esperemos una despedida para reconocer el valor de una vida, ni una tumba para decir cuánto amamos a alguien.A quienes hoy sienten el peso de una ausencia, les ofrecemos nuestro respeto y nuestra cercanía. Que puedan recordar sin presiones, llorar cuando lo necesiten y encontrar consuelo a su manera. Nuestros difuntos merecen memoria, pero también un homenaje cotidiano: vivir con más humanidad, agradecer lo compartido y acompañarnos mejor.El autor es abogado.