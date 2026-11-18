De la misma forma en que las computadoras produjeron un desarrollo exponencial, la Inteligencia Artificial (IA) es el instrumento crucial para un nuevo “salto” tecnológico hacia el futuro. La IA procesa operaciones de computadoras a una velocidad inconcebible (nanosegundos) y hace posible que se implemente la mejor alternativa de forma inmediata. Esa capacidad de velocidad la proveen los semiconductores, que constituyen el “corazón” de la IA.

A los circuitos de IA se les identifica como “modelos”. Hay una competencia desesperada entre Estados Unidos y China para alcanzar la supremacía en su creación, pero dichos países no producen los semiconductores más avanzados. Más del 90% los fabrica Taiwán. Por tanto, la estrecha relación garantiza que EEUU puede contar que esa “materia prima”, imprescindible para triunfar en esta carrera.

Detrás están la generación de energía, los servidores de internet y las aplicaciones de la IA en el mundo real, sea el militar, espacial, industrial o el médico. En estas áreas Taiwán muestra también excelencia, porque ensambla casi el 90% de los servidores que alimentan la economía de la IA global.

Como bien explicó Jensen Huang, cofundador y principal ejecutivo de Nvidia, una de las grandes empresas de IA, la industria consta de cinco capas. La energía es su base, y los microprocesadores, la infraestructura, los modelos y las aplicaciones son las superiores. Para ganar la primacía hace falta establecer y mantener una ventaja clara en cada una.

Lógicamente, Taiwán provee también un valioso aporte a EEUU con su ventaja global en el campo de la innovación, la investigación y el desarrollo de los microprocesadores.

Es importante destacar que la asociación entre ambos países se extiende al campo estratégico. EEUU puede contar con la lealtad de Taiwán para tener una cadena de suministro de microprocesadores absolutamente confiable, y Taiwán a su vez depende de EEUU para su seguridad.

Taiwán es un aliado imprescindible para que EEUU mantenga su superioridad tecnológica, tanto en el mundo militar como espacial. No se puede separar esta realidad del desafío creciente que presenta China, envuelta en una impetuosa carrera armamentista que incluye el campo nuclear y una seria ofensiva comercial y de inversiones en todo el mundo.

La importancia de Taiwán en la carrera por el liderazgo en la IA se extiende más allá de los microprocesadores. El ministro de Exteriores Lin Chia-Lung dijo a Reuters que el país “es el líder mundial en la manufactura de servidores con los que funciona la IA”.

Lin recuerda que compañías taiwanesas como Foxconn (controla alrededor del 40% del mercado de servidores de IA del mundo) y Quanta Computer (fabrica servidores de IA de alta densidad) proveen infraestructura para los servicios en la “nube” y manufacturan productos y componentes esenciales para las operaciones de las mayores compañías tecnológicas de EEUU, incluyendo Alphabet, Amazon y Meta.

Aun si EEUU quisiera expandir drásticamente su capacidad nacional de manufacturas relacionadas con la IA, le tomaría muchos años alcanzar la escala, las redes de suministro, la especialización en ingeniería y las capacidades industriales que tiene hoy la industria de Taiwán. Es mucho más fácil y barato hacerlo allí.

La próxima fase de la IA es su aplicación en el mundo real. Los robots y los drones figuran como prioritarios. También las aplicaciones de salud y la transportación.