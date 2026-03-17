Tecnología y libros: el puente necesario

Durante años se ha repetido la idea de que los jóvenes ya no quieren leer. Pero el problema no es el estudiante. El mundo cambió. Hoy vivimos en una economía de la atención dominada por estímulos inmediatos, contenido personalizado y respuestas en segundos.

El libro, en cambio, exige silencio, concentración y paciencia. Antes era la puerta principal al conocimiento, hoy compite con experiencias interactivas. Cuando un libro no explica el “para qué” ni dialoga con la realidad del estudiante, se convierte en obligación, no en descubrimiento.

La verdadera brecha no está en el libro, sino en la mediación. Aquí es donde la inteligencia artificial puede convertirse en aliada. No para simplificar el conocimiento, sino para enriquecer la experiencia alrededor de él.

Un capítulo puede transformarse en una simulación, un caso interactivo o un debate guiado que provoque pensamiento crítico. El rigor académico no está en el formato, sino en la calidad conceptual y en la supervisión docente.

El docente sigue siendo el arquitecto del aprendizaje, la tecnología es el motor que dinamiza la experiencia. Si decidimos ignorar la tecnología, no protegemos la educación. La volvemos irrelevante. Perdemos influencia cultural, capacidad de formar criterio y conexión con las nuevas generaciones.

El desafío no es defender el libro frente a la tecnología. Es construir el puente entre ambos. Porque el libro sigue siendo un tesoro, pero en el mundo actual necesita nuevas llaves. Y bien utilizada, la inteligencia artificial puede ser una de ellas.

* Consultor en Transformación Digital.