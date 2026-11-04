El Tejemeneje del 4 de noviembre de 2026

Así no se vale

Los alcaldes de los distritos de Chepo y Colón se destacaron ayer. Visibilizaron sus molestias con las autoridades locales y se hicieron “los aéreos”. Es lo más comentado de los actos de ayer.

Allá no escampa

Si en Panamá las réplicas de los sismos tienen la gente en sobresalto, en la vecina Colombia hay algo parecido. Ayer, un sismo sacudió a varias ciudades colombianas.

Lo identificaron

El delincuente que se robó una patrulla esposado y luego fue arrestado, enfrenta serios cargos con la justicia. Cuando cumpla su condena será deportado a su país.

Coincidencias positivas

El principal abanderado de los desfiles del 3 de noviembre fue el empresario y filántropo Ricardo Gago. Esta misma distinción le correspondió en su momento a su padre, un insigne panameño de raíces españolas que contribuyó al desarrollo social y económico del país.

Un enemigo con aguijón

La malaria y el dengue están movilizando al Ministerio de Salud. El aumento de los mosquitos obliga a una campaña agresiva para eliminar criadores y reactivar los programas de inspección y fumigación.