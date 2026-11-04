El Tejemeneje del 4 de noviembre de 2026

<b>Así no se vale</b>Los alcaldes de los distritos de Chepo y Colón se destacaron ayer. Visibilizaron sus molestias con las autoridades locales y se hicieron 'los aéreos'. Es lo más comentado de los actos de ayer.<b>Allá no escampa</b>Si en Panamá las réplicas de los sismos tienen la gente en sobresalto, en la vecina Colombia hay algo parecido. Ayer, un sismo sacudió a varias ciudades colombianas.<b>Lo identificaron</b>El delincuente que se robó una patrulla esposado y luego fue arrestado, enfrenta serios cargos con la justicia. Cuando cumpla su condena será deportado a su país.<b>Coincidencias positivas</b>El principal abanderado de los desfiles del 3 de noviembre fue el empresario y filántropo Ricardo Gago. Esta misma distinción le correspondió en su momento a su padre, un insigne panameño de raíces españolas que contribuyó al desarrollo social y económico del país.<b>Un enemigo con aguijón</b>La malaria y el dengue están movilizando al Ministerio de Salud. El aumento de los mosquitos obliga a una campaña agresiva para eliminar criadores y reactivar los programas de inspección y fumigación.