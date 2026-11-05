El Tejemeneje del 5 de noviembre de 2026

Rumbo a la renovación

El partido político Movimiento Otro Camino (MOCA), que lidera Ricardo Lombana, anunció en su sitio digital que “el próximo domingo 14 de marzo de 2027 la membresía de MOCA elegirá a sus Delegados Nacionales y a las Juntas Directivas Provinciales, Comarcales y de Circuito”.

A lo calladito

El partido en formación UNE, del expresidente Martín Torrijos, comenzó a captar adherentes. Por ahora, a través del sitio web del Tribunal Electoral y los quioscos habilitados. En febrero o marzo de 2027 saldrían a las calles.

Se quedaron sin gas

Los partidos en formación Nacional Humanitario, Acción Ciudadana Independiente y Radix, tienen varios meses inscribiendo adherentes, pero están muy lejos de la cifra que necesitan para legalizarse.

Buscando padrino

El que fue a Bogotá, Colombia, fue Domingo Barrios. El investigador social que quiere ser candidato presidencial y busca inscribir un partido político, también preside un movimiento anticorrupción.

Eso anda demorado

La renovación de acuerdo marítimo entre Panamá y China, que debió firmarse nuevamente en octubre, parece que sigue todavía en el limbo o en una negociación. La pelota está en el campo de Beijing porque Panamá ha hecho lo que corresponde.

Esperen seis meses

La ley que modifica y aumenta los beneficios a los jubilados y pensionados entrará en vigencia en mayo del próximo año. Así dice la ley publicada en la Gaceta Oficial.