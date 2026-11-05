El Tejemeneje del 5 de noviembre de 2026

<b>Rumbo a la renovación</b>El partido político Movimiento Otro Camino (MOCA), que lidera Ricardo Lombana, anunció en su sitio digital que 'el próximo domingo 14 de marzo de 2027 la membresía de MOCA elegirá a sus Delegados Nacionales y a las Juntas Directivas Provinciales, Comarcales y de Circuito'.<b>A lo calladito</b>El partido en formación UNE, del expresidente Martín Torrijos, comenzó a captar adherentes. Por ahora, a través del sitio web del Tribunal Electoral y los quioscos habilitados. En febrero o marzo de 2027 saldrían a las calles.<b>Se quedaron sin gas</b>Los partidos en formación Nacional Humanitario, Acción Ciudadana Independiente y Radix, tienen varios meses inscribiendo adherentes, pero están muy lejos de la cifra que necesitan para legalizarse.<b>Buscando padrino</b>El que fue a Bogotá, Colombia, fue Domingo Barrios. El investigador social que quiere ser candidato presidencial y busca inscribir un partido político, también preside un movimiento anticorrupción.<b>Eso anda demorado</b>La renovación de acuerdo marítimo entre Panamá y China, que debió firmarse nuevamente en octubre, parece que sigue todavía en el limbo o en una negociación. La pelota está en el campo de Beijing porque Panamá ha hecho lo que corresponde.<b>Esperen seis meses</b>La ley que modifica y aumenta los beneficios a los jubilados y pensionados entrará en vigencia en mayo del próximo año. Así dice la ley publicada en la Gaceta Oficial.