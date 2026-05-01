Tejemeneje del 1 de mayo de 2026

Caminata contra el bullyng

Este sábado, 2 de mayo desde la dos se realizará la caminata contra el bulling o acoso escolar. Los participantes se concentrarán en la Cinta Costera frente a la Contraloría General.

Viene una campaña

Parece que viene una campaña masiva de educación y promoción de la Constituyente para tener una nueva Constitución Política en el año 2029. La Secretaría la preside el Dr. Miguel Antonio Bernal.

Se fue de los bomberos

La periodista Susan Elizabeth Castillo, quien dirigió las relaciones públicas de la Caja del Seguro Social a principios del gobierno, renunció a su cargo en el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Dice que le tenían envidia, pero que no la botaron, sino que renunció.

Así tampoco es

Un grupo de supuestos estudiantes de la Universidad de Panamá, que dicen integrar un grupo llamado “Somos Reforma” interrumpió en una capacitación dirigidas a estudiantes de periodismo y periodistas profesionales porque la educadora era parte de un programa de educación coordinado con la embajada de Estados Unidos. ¿No hay autoridades en la Universidad de Panamá?

Se fue Chema

El periodista José María Torrijos (Chema) anunció ayer su salida de Radio Panamá. Hace un mes también dejó esa estación de Radio Manuel Álvarez Cedeño (Chema).