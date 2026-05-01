Tejemeneje del 1 de mayo de 2026

<b>Caminata contra el bullyng</b>Este sábado, 2 de mayo desde la dos se realizará la caminata contra el bulling o acoso escolar. Los participantes se concentrarán en la Cinta Costera frente a la Contraloría General.<b>Viene una campaña</b>Parece que viene una campaña masiva de educación y promoción de la Constituyente para tener una nueva Constitución Política en el año 2029. La Secretaría la preside el Dr. Miguel Antonio Bernal.<b>Se fue de los bomberos</b>La periodista Susan Elizabeth Castillo, quien dirigió las relaciones públicas de la Caja del Seguro Social a principios del gobierno, renunció a su cargo en el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Dice que le tenían envidia, pero que no la botaron, sino que renunció.<b>Así tampoco es</b>Un grupo de supuestos estudiantes de la Universidad de Panamá, que dicen integrar un grupo llamado 'Somos Reforma' interrumpió en una capacitación dirigidas a estudiantes de periodismo y periodistas profesionales porque la educadora era parte de un programa de educación coordinado con la embajada de Estados Unidos. ¿No hay autoridades en la Universidad de Panamá?<b>Se fue Chema</b>El periodista José María Torrijos (Chema) anunció ayer su salida de Radio Panamá. Hace un mes también dejó esa estación de Radio Manuel Álvarez Cedeño (Chema).