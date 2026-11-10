Tejemeneje del 10 de noviembre de 2026

Eso no pinta bien

Parece que el rector de la UNACHI, Absel Navarro está en un tres y dos. Dice que no puede hacer despidos porque hay leyes de carrera administrativa que se lo impiden, pero el MEF y la Contraloría ya le han sugerido que recorte gastos porque están sobre girados.

Andaba bravo

El que andaba enojado ayer era el rector de la UNACHI, Absel Navarro. Acusó al diputado Carlos Saldaña de hacer un show cuando trató de mediar con los administrativos que bloquearon la universidad y a una funcionaria le dijo: cállese la boca. Le faltó inteligencia emocional.

Sigue la disputa

El alcalde de Colón Diógenes Galván se fue a la televisión a tirarle puyas al gobernador Julio Hernández y dijo que el también periodista se cree jefe de los alcaldes. Ratificó su negativa a renovar la concesión para recoger la basura, pero no dijo cuál es un plan B o C para abril del otro año.

No hay chen chen

La Contraloría General informó que la UNACHI no tiene fondos para terminar el año. Explicó que el ministerio de Economía y Finanzas debe buscar los fondos para hacerlos respectivos traslados de partida.

Ojo con eso

El Metro desalojo a los vendedores ambulantes de las entradas de las estaciones, pero ahora se meten en los vagones junto con mendigos que piden plata y están colocando puestitos móviles en las escaleras exteriores.