Tejemeneje del 16 de febrero de 2026

Histórico dirigente

Melitón Sánchez, quien falleció el fin de semana a los 91 años de edad, fue Presidente del Comité Olímpico de Panamá durante el último cuarto de siglo del siglo pasado. Jugó un rol importante en el olimpismo mundial.

Promueven la indecencia

Es hora que las autoridades sanciones a los presentadores de eventos en los espectáculos del Carnaval. En muchas localidades aplauden y promueven la indecencia y la vulgaridad.

La Constitución es clara

Circularon en reuniones llamados a supuestas reuniones de personas llamada Therians, que se identifican como animales. Municipios y parques públicos anunciaron que no tenían permiso ni autorización. Sin embargo, la Constitución es clara y las reuniones pacíficas y en parques públicos no necesitan permiso de ninguna autoridad.

Expresó su molestia

Fredy Pittí expresó su molestia en redes sociales, porque hubo muchas críticas a tener a personas trans como princesas en el Carnaval de Las Tablas.

Transparencia controlada

Ocurre en Arraiján y Tocumen. La alcaldesa y la representante dan explicaciones bajo control, con una narrativa que no admite cuestionamientos. Deben aprender de Irma Hernández o el propio Juan Diego Vásquez quienes no tienen miedo en declarar, someterse a preguntas o convocar a conferencias de prensa.